She-Hulk fue tan desastrosa para Marvel que llegó a costar tan cara como Game of Thrones

Tormenta en casa Ahora bien, de acuerdo con el reporte de Variety, al menos un capítulo de She-Hulk: Attorney at Law tuvo un costo de US $25 millones, superando a los más caros de Game of Thrones - 59%.

She-Hulk fue creada por el escritor Stan Lee y el dibujante John Buscema. Su primera aparición tuvo lugar en Savage She-Hulk #1 en 1980, publicado por Marvel Comics. Jennifer Walters es una abogada inteligente y talentosa, prima de Bruce Banner, más conocido como Hulk. Después de sufrir una grave lesión, Jennifer recibió una transfusión de sangre de su primo, lo que le otorgó poderes similares a los de Hulk.

She-Hulk es conocida por su personalidad carismática y su sentido del humor, lo que la distingue de otros personajes del universo Marvel. A lo largo de los años, ha luchado tanto en el mundo superheróico como en el ámbito legal, defendiendo a superhumanos en juicios y desempeñando un papel importante en la comunidad de superhéroes de Marvel.

¿Veremos más de She-Hulk en el futuro? Marvel Studios ha alcanzado un éxito sin precedentes en la industria del cine al crear un extenso y cohesionado universo cinematográfico de superhéroes, conocido como el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

