¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!

¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.Liga MX¡CERCA! Jeremy Márquez disparó que se estrella en el poste.

TUDNMEX: ¡San Camilo! Vargas evita el segundo de PachucaLos Tuzos tuvieron otro contragolpe de peligro y Terans estuvo mano a mano con el arquero y el colombiano le ganó el duelo.

RECORD_MEXICO: Atlas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Los Rojinegros quieren volver a la senda el triunfo a costa de los Tuzos de Pachuca

RECORD_MEXICO: Serie Mundial 2023: Los Rangers vencen a los D-Backs y se ponen delante 2-1La novena texana venció tres carreras a una, los Rangers ya remontaron una serie que comenzaron perdiendo

LASILLAROTA: De mayor a menor, estos son los faltantes detectados al gobierno de Pachuca por la auditoríaEl gobierno del priista Sergio Baños tiene 20 días para comprobar el gasto de 29 millones 677 mil pesos que corresponde a obras, compra de insumos y adquisición de servicios

MEDIOTIEMPO: Los mejores momios del Atlas vs Pachuca del Apertura 2023Zorros y Tuzos se verán las caras en un encuentro Caliente correspondiente a la Liga MX.

