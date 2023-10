Ser un ‘Empresa B’, una mezcla de vocación, obligación y opción: Felipe Fernández

La primera impresión que da al conocerle es que se ve muy joven para encabezar una organización que se ha echado a cuestas la tarea de cambiar el mundo... comenzando por el mundo de los negocios. Y es que no aparenta los 44 años que lleva encima, para no decir que su apariencia y actitud llevarían a confundirlo con cualquiera de los estudiantes que nos rodean, en el jardín de la Universidad de Monterrey donde nos encontramos.

(FF): estamos promoviendo estos eventos... justamente es traer a las empresas a que platiquen, se conozcan, entiendan muy bien lo que estamos poniendo a su disposición... te repito, la herramienta es gratuita.

(FF): yo creo que sí hay algo de pensar en el futuro. No es un tópico, porque es es práctico, pero sin lugar a dudas no podemos seguir con el status quo. El costo ha sido muy elevado y el concepto tan sencillo como que hay una serie de costos que las empresas incurren hacia la comunidad en general, que no están asociados al precio de su producto, de sus servicios, que sin embargo estamos pagando todos como comunidad.

