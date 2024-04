Señales de que es hora de cambiar tu almohada

Descubre las 5 señales que indican que es el momento de cambiar tu almohada. Si te despiertas con dolores de cuello, hombros o cabeza con frecuencia, es posible que tu almohada no esté brindando el apoyo adecuado y necesites una nueva que se adapte mejor a tu postura y preferencias de sueño. Si tu almohada muestra signos visibles de desgaste, como aglomeramiento de relleno, deformaciones o manchas que no se pueden quitar con la limpieza, es probable que haya llegado al final de su vida útil. Si tienes alergias o problemas respiratorios, es importante mantener tu almohada limpia y libre de alérgenos. Si no puedes lavarla o si ha acumulado alérgenos con el tiempo, es recomendable reemplazarla por una nueva.