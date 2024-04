Semifinal de la Copa de Italia: Lazio visita a la Juventus

La semifinal de la Copa de Italia comenzará el día de hoy con dos equipos históricos, Lazio visitará a la Juventus de Massimiliano Allegri, en lo que promete ser un partido espectacular. El equipo de Turín no va muy bien en la Serie A, por lo que buscará asegurar este campeonato y así enderezar un poco su temporada. Ambos equipos vienen de enfrentarse en la liga italiana, en donde fue un partido muy cerrado que terminó ganando Lazio por la mínima (1 – 0).

En ese encuentro, Marusic le dio la victoria a su equipo con un gol en los últimos segundos del tiempo agregado. La Juventus tratará de sacarle ventaja a su localia para lo que será la vuelta de las seminales de la Copa de Italia.¿Cómo llegan?La Juventus ya se despidió de la Serie A, pues el Inter de Milan lleva una gran ventaja en ese torneo, los de Turín marchan en la posición número tres de la liga italiana, con 59 puntos, por lo que la Coppa es la única competición que les qued

