Semana 9 de la NFL: el round 2 de Will Levis de los Titans será contra los Steelers

Para este duelo ambos equipos no contarán con sus mariscales de campo titulares, Kenny Pickett y Ryan Tannehill, debido a sus respectivas lesiones que sufrieron la semana pasada donde ahora tendrán que apostar por los mariscales suplentes; Mitchell Trubisky por parte de Pittsburgh y el novato Will Levis por parte de Tennessee.

Los Steelers vienen de perder (20-10) frente a los Jaguars de Jacksonville, pero el principal problema que terminó por perjudicar a Pittsburgh fue la lesión de Pickett quien tuvo que abandonar el juego al final de la primera mitad tras un fuerte golpe en las costillas por parte de Adam Gotsis.

El equipo de Mike Tomlin venía de conseguir cuatro triunfos en siete partidos gracias al excelente trabajo defensivo de los Steelers.

El propio Trubisky terminó por reemplazar a Pickett en el partido, pero poco pudo hacer con la insuficiente ofensiva de Pittsburgh para evitar la caída de su equipo frente a los Jags de Trevor Lawrence y Doug Pederson.

Por otra parte, los Titans, quienes jugaron bajo los colores de los Oilers de Houston, vencieron (28-23) a los Falcons de Atlanta, donde Levis finalmente tuvo su debut soñado como mariscal lanzando cuatro pases de anotación; tres para DeAndre Hopkins y el último para Nick Westbrook-Ikhine.

