Selena Gomez: Cambio de estilo en la Gran Manzana

📆 15/04/2024 02:55 p. m.

📰 VogueMexico ⏱ Reading Time:

12 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 25%

Publisher: 73%

Selena Gomez,Only Murders In The Building,Moda

Selena Gomez adapta su estilo a las tendencias de moda de Nueva York mientras filma la cuarta temporada de Only Murders In The Building. Su estilo sofisticado en la alfombra roja contrasta con su estilo casual y relajado en su vida diaria.