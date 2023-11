Selección Mexicana Sub-23 pierde ante Brasil en Semifinales de Juegos Panamericanos

,La escuadra de Ricardo Cadena se vio abajo en el marcador desde muy temprana hora, esto gracias al autogol desafortunado de Tony Leone a rechace de Fernando Tapia en un arribo de la Canarinha al minuto 2.

,Los juveniles mexicanos venían a este compromiso como segundos del Grupo A tras pasar en el último partido y es que México derrotó 1-0 a Uruguay el pasado domingo para obtener su boleto. ,El Tri lució mejor que Brasil en varios lapsos del partido, es más, llegó al punto que los 11 elementos sudamericanos estaban en su propio lado de su cancha ante la presión de los mexicanos por el empate.

,El portero Mycael fue fundamental para que el equipo de la Conmebol aguantara el cero en su arco con grandes atajadas en las jugadas de peligro que tuvo la Selección Mexicana Sub-23. ,Jordan Carrillo fue el que más lució, el medio del Sporting de Gijón de España se atrevió, encaró, generó, pero poca fortuna tuvo en sus botines para que llegara la igualada en el marcador.

,Al minuto 89, Mycael sacó lo que era el 'gol cantado' de México en remate de cabeza de Rafa Fernández, pero el guardameta se estiró con todo para evitar el tanto Tricolor. ,Brasil avanzó a la Final donde jugará por la medalla de oro ante Chile, el anfitrión. México disputará la presea de bronce ante Estados Unidos, en un Clásico de la Concacaf a nivel juvenil.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Fernando Tapia confía en vencer a Brasil en las semis de Santiago 2023El jugador de la Selección Mexicana Sub 23 señaló que tienen que hacer un juego perfecto.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Caja Popular Mexicana abre centros de acopio en sus 484 sucursalesLa cooperativa Caja Popular Mexicana demuestra solidaridad al poner a disposición sus 484 sucursales como centros de acopio para recolectar alimentos y artículos de higiene para quienes enfrentan la emergencia del huracán Otis.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: La mexicana Laura Burgos es subcampeona del Mundo en muay thaiEn su categoría de -54 kilogramos, la peleadora azteca se llevó la medalla de plata en los World Combat Games

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

TUDNMEX: Selección Mexicana de Beisbol y Eddy Reynoso ganan Premio Nacional de Deportes 2023La CONADE reveló a los deportistas que serán condecorados por el presidente de México en noviembre.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Selección Mexicana de Beisbol es galardonada con el Premio Nacional del DeporteAdemás de la novena mexicana se entregaron seis premios más, todos de la mano de Andrés Manuel López Obrador

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO Viven el Día de Muertos con catrinas, papel picado y música mexicana en Londres“Una experiencia inolvidable para captar la esencia de Día de Muertos en el corazón de Londres”, destacó la embajada de México en Reino Unido

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕