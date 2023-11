Segob presenta plan acción fideicomisos del PJ cómo llegará afectados huracan Otis

Luisa María Alcalde Luján, actual titular de la Segob, publicó el documento que hizo llegar a la presidenta de la SCJN. Foto: X (@LuisaAlcalde)Norma Piña acepta propuesta de AMLO para que Poder Judicial destine 15 mil mdp a los damnificados de AcapulcoSe pretende instalar una comisión que permita administrar los recursos de los fideicomisos. Foto: Cuartoscuro.tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

"Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destienen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien", expresó el primer mandatario en su mañanera.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: En el fondo del mar podrían estar desaparecidos que dejó 'Otis': Martínez SidneyTan solo tres de los 480 barcos registrados en la bahía de Acapulco subsistieron al paso del huracán Otis, compartió Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco, quien consideró que en el fondo del mar podrían estar varios cuerpos.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

MILENIO: Tras paso de 'Otis', familias buscan a desaparecidos en el mar con moto acuáticaEl peregrinar de estas familias se ha atizado con la falta de información sobre heridos que están en diversos hospitales de la zona.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Llega a México avión de Venezuela con toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por 'Otis'La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la aeronave aterrizó con 5.8 toneladas de ayuda en equipo y 20 toneladas de despensas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

PROCESO: “Explosivo” impacto de Otis en Acapulco, señal del cambio climático: expertosOtis pasó de tormenta a huracán de categoría 5 en menos de 12 horas. Expertos advierten sobre la intensificación de estos fenómenos, además de mareas catastróficas, vientos mortales e inundaciones repentinas.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

PAJAROPOLITICO: Otis “saca” de la agenda a Sheinbaum y Xóchitl; las precandidatas encabezan iniciativas de ayudaLas dos principales aspirantes a la Presidencia en 2024 suspendieron sus giras proselitistas y concentraron sus actividades en la ayuda a personas damnificadas.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más ⮕

PAJAROPOLITICO: Las secuelas de Otis y los derechos humanosEl enfoque de derechos humanos que con urgencia se necesita en Guerrero es aquel que asuma a los damnificados como personas con derechos y no como beneficiarios pasivos de la asistencia gubernamental.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más ⮕