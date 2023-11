Segob Inicia Diálogo con Norma Piña sobre Dinero de Fideicomisos para Acapulco

Estoy segura de que estas condiciones no solo tendrán un impacto positivo en la vida y el futuro de miles de personas damnificadas por este siniestros, permitiendo pronta recuperación de la región, sino que fortalecerán el marco de coordinación y diálogo respetuoso entre los Poderes de la Unión.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Segob y SCJN abren canales de diálogo para destinar recursos de fideicomisos a GuerreroLuisa María Alcalde Luján está de acuerdo en que fideicomisos del PJF se donen a damnificados del huracán Otis

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Responde Norma Piña a AMLO: propone diálogo para concretar apoyo a damnificados por ‘Otis’La ministra presidenta asegura que el Poder Judicial está a en disposición de lograr algo que favorezca a los afectados por ‘Otis’

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Norma Piña acepta dialogar sobre propuesta de AMLO para destinar fideicomisos a GuerreroNorma Piña señaló que quedaría “a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Hay que buscar alternativas para sacar adelante a Tamaulipas sin trasvase: Segob estatalEl funcionario federal indicó que el trasvase a Tamaulipas es un tema técnico y no político.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Por órdenes de AMLO, Segob creará comisión ante destino de fideicomisos para damnificadosLuisa Alcalde explicó que realizará una comisión con los Poderes de la Unión a fin de implementar diálogo

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Segob presenta plan acción fideicomisos del PJ cómo llegará afectados huracan OtisLuisa María Alcalde Luján reconoció la sensibilidad y disposición de la ministra Norma Piña

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕