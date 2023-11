Sedena, sin comprobar 14.6 millones de pesos en obras: Auditoría

que ascienden a 6 millones 83 mil 103 pesos; le sigue la Construcción del Centro Deportivo en la UHM Chihuahua, en Ciudad de México, con 5 millones 912 mil 300 pesos; la Construcción de la UHN Isla Mujeres III, en Quintana Roo, con 2 millones 726,700 pesos; la Construcción de un Centro de Rehabilitación Infantil con Equinoterapia en Puebla con 2 millones 176 mil 152 pesos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Cámara de Diputados entrega a Sedena 55.7 toneladas de colchones y despensas para AcapulcoCámara de Diputados entrega a Sedena 55.7 toneladas de colchones y despensas para Acapulco

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Sedena asegura tener control de gasolineras, Central de Abasto y refresqueras para evitar saqueos en AcapulcoEl general Luis Cresencio Sandoval detalló que se ha incrementado el número de seguridad en centros comerciales

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Emboscada a convoy de Sedena deja a un muerto y varios heridos en Oquitoa, SonoraLa Secretaria de Seguridad Pública informó que desde el día de ayer se han realizado diversos operativos en las inmediaciones de Altar y se logró la detención de 5 personas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Evalúa Sedena patrullajes más intensos en Acapulco cuando inicie la reactivación económicaSe tiene presencia en gasolineras, centros comerciales, centros de abasto, centros de distribución de Pepsico, Femsa y Modelo, además de estar en las calles

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Alemania ofrece empleo en cocina con salario superior a los 40 mil pesosEmpresa alemana busca cocineros que tengan experiencia; conoce los requisitos para postularte a la vacante de más de 40 mil pesos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Emboscada a Sedena deja seis heridos y un muerto en Altar, SonoraLas unidades en las viajaban los elementos fueron atacadas por por varias personas apostadas en cerros

Fuente: Milenio | Leer más ⮕