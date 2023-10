Sedena niega concentrar el apoyo; sólo se garantiza su seguridad, dice

En Chilpancingo, los centros de acopio civiles para respaldar a los habitantes de Acapulco se han instalado en distintos puntos que, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), suman miles de despensas y litros de agua para Acapulco.

Sin embargo, explicaron que la importancia de que sean los equipos de la Sedena y de la Guardia Nacional los que procesen los apoyos es para garantizar la seguridad de los envíos, sobre todo por la tensión entre la población y que se ha visto reflejada en actos de saqueo.

En el centro de acopio de Acapulco de la Sedena, ubicado en la Expo de Mundo Imperial, concentraron y distribuyeron en los primeros días tras el paso del huracán más de 30 mil litros de agua y 18 mil despensas a la población afectada, a los que, en los siguientes días, señalaron, se sumarán otros 180 mil litros de agua, por lo menos, y otras 40 mil despensas, más las que incorpore la Marina. headtopics.com

De hecho, el gobierno estatal instaló en el Centro de Convenciones de Chilpancingo el centro de acopio, donde los habitantes de la capital de inmediato acudieron a mostrar su solidaridad. “A nosotros no nos molesta que se distribuyan las despensas por parte del gobierno o de los militares, creo que es mejor y más fácil que lleguemos a apoyar aquí y que las autoridades se encarguen de llevar la ayuda, no es la primera vez qué pasa así”, comentó Esteban, quien acudió al centro de acopio junto con su esposa y sus hijos para dejar despensas, porque dijo “ellos tienen que crecer aprendiendo un poco de solidaridad y ahí los mexicanos no...

Segob comparte ubicaciones de centros de acopio en CdMx, Chilpancingo y AcapulcoMira aquí dónde se encuentran los centros de acopio para ayudar a los damnificados por el huracán 'Otis' en Acapulco. Leer más ⮕

Otis 'avienta' crisis de Acapulco a ChilpancingoTras el paso de 'Otis' la crisis que se vive en Acapulco está llegando a Chilpancingo, lugar al que van a buscar ayuda para sobrevivir Leer más ⮕

Llegan víveres recolectados por UAEMéx a damnificados por 'Otis' en GuerreroLos viíveres fueron recibidos por las Universidad Autónoma de Guerrero en Chilpancingo. Leer más ⮕

Disminuye la saturación en gasolineras de Chilpancingo por habitantes de Acapulco tras paso de 'Otis'En la capital de Guerrero se vio disminuido el transito de vehículos provenientes de Acapulco en busca de combustible tras paso de 'Otis'. Leer más ⮕

Dejan sólo a militares control de la ayudaSedena ha repartido más de 8 mil despensas; habitantes ven insuficiente apoyo Leer más ⮕

Huracán "Otis": ¿qué servicios de apoyo está brindando el Gobierno de México a Guerrero?Sedena, Semar, Guardia Nacional y Protección Civil colaboran en los apoyos humanitarios Leer más ⮕