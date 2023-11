Secretaría de Cultura de la Ciudad de México responde a señalamientos de Ángel Ancona

En la respuesta que la secretaria de Cultura publicó a través de su cuenta personal de X, antes Twitter (@ccurieldeicaza), se explica que Ancona siempre fue respetado y que no hubo injerencia en las decisiones artísticas y la operación del Sistemas de Teatros.

Ángel Ancona anuncia que dejará el Sistema de Teatros de la Ciudad de México; le pidieron renunciar, dice “La dependencia tiene conocimiento de que el Órgano Interno de Control (OIC) tiene investigaciones por presunta responsabilidad administrativa en el Sistema de Teatros (…) Por otra parte, es importante recalcar que fui objeto de conductas misóginas y que me deslindo de los maltratos laborales que el señor Ángel Ancona argumenta”, explica.

Las últimas dos líneas del texto señalan que no se emitirá ningún comunicado más sobre el tema y que, de ser el caso, las instancias respectivas son las que darán información.

