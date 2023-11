“Sean serios”, dice Nahle; pide esperar resultados de encuestas

La exsecretaría de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue cuestionada sobre aquellos aspirantes que ya se declararon ganadores, sin importar que la dirigencia nacional del partido pidió una prórroga para dar a conocer a los ganadores.

“Esta es una convocatoria seria y hay que tomarlo como tal, hay que ser serios, hay que ser responsables y pues, en ese sentido, yo estoy esperando lo que muestren las mediciones que hace el partido a nivel nacional”, declaró.

Recordó que para definir al coordinador, quien a su vez podría contender por la gubernatura del Estado en 2024, el partido a nivel nacional realizó dos encuestas y una encuesta espejo para transparentar el proceso.

“Son tres encuestas en realidad las que tiene ya el partido y hay que esperar los resultados de ellos. Por mi parte yo, toda mi confianza a mi instituto político y estoy a la espera de los resultados y a la medición que emita el propio organismo”, añadió

Reiteró que “hay que ser serios” respecto al proceso interno y los resultados, pues el ganador deberá coordinar más de 5 mil comités en Veracruz, lo que no es fácil. Luego de que el líder nacional del PAN, Mario Delgado, reiteró que los resultados de las encuestas para definir a los coordinadores deberán de presentarse el 10 de diciembre, Nahle García dijo que no tiene ningún problema en esperar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Respetaré el resultado de la encuesta de Morena por gubernatura de Veracruz: Rocío NahleRocío Nahle es una de las 4 aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura de Veracruz. En la primera encuesta de reconocimiento no fue la más favorecida

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

PAJAROPOLITICO: X no permitirá que tweets con desinformación sean monetizadosX ha establecido una nueva medida para prevenir la desinformación, ya que Elon Musk anunció que aquellos tweets que desinformen no podrán ser monetizados.

Fuente: Pajaropolitico | Leer más ⮕

TUDNMEX: Mazraoui, defensa del Bayern, denunciado por mensajes contra IsraelConsideran que los mensajes que difundió tras los atentados del grupo terrorista Hamás incurren en el delito de exaltación de crímenes.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Real Madrid quiere reforzar su defensa con Gonçalo InácioGonçalo Inácio, central de 22 años, es seguido por los Merengues y otros grandes como Liverpool y United

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: PAN proyecta que candidaturas del Frente Amplio para CDMX, Veracruz, Yucatán y Puebla sean para hombresIntegrantes del PAN señalan que avanzan en acuerdos por cada entidad en la que se renovarán cargos en 2024 , prevén postular a hombres y mujeres en la Ciudad de México por el principio de paridad

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

FORO_TV: Olores Fétidos y Toneladas de Basura Afectan a Colonias de Acapulco; Piden Sean RetiradasLas avenidas principales se están convirtiendo en tiraderos clandestinos y vecinos denuncian que las autoridades no envían a camiones parar recolectar y retirar la basura

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕