¡Se vale sobar! Fuerte choque entre Emerson, González y Almada

¡Explota el estadio! Amarilla aprovecha la mala defensa para marcar el 2-1¡Golazo de Xolos! Madrigal de aire para el 1-0¡Era de amarilla para Gignac! Árbitro deja pasar¡Se canta el empate! Vaselina de Preciado pone el 1-1 en el marcador¿El abrazo de Judas? El efusivo encuentro de Gignac y 'Piojo' Herrera

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Jawy Méndez y Manelyk González, ex Acapulco Shore, se solidarizan con afectados por 'Otis'Jawy Méndez y Manelyk González, ex integrantes de Acapulco Shore ayudaron a afectados por huracán Otis.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: VIDEO: mujer se quejaba de un fuerte dolor de oído y le encuentran un espeluznante animalEl arácnido se movía a través del canal auditivo y había mudado su exoesqueleto

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Se registra fuerte incendio en la carretera Texcoco-Lechería, afectaciones vialesHasta el momento no se tienen reportes de personas heridas, cuerpos de emergencia se dirigen hacia la zona afectada

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

FORO_TV: Se Registra Fuerte Incendio Cerca de Termoeléctrica en AcolmanNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Red Estatal de Lactarios llega al noreste de Nuevo LeónEste martes se inauguraron los espacios ubicados en los municipios de Doctor González, Higueras y Marín.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Joven se disfraza de totopos de El Pollo Loco en Monterrey y se vuelve viralEl disfraz causó euforia entre todos los asistentes del antro 'Jack', pues lo consideraron como algo no común.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕