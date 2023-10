Se va Lewis Hamilton satisfecho del Gran Premio de México

La semana pasada, un duro golpe anímico pegó en Lewis Hamilton. Tras acabar segundo en el Gran Premio de los Estados Unidos, tanto él como Charles Leclerc fueron descalificados tras la investigación de los comisarios de pista, en la que se hallaron irregularidades en su monoplaza. Con su segundo lugar en Estados Unidos, el heptacampeón del mundo encontró calma y un resultado digno de festejo.

El de Mercedes dio una gran exhibición en el volante e hizo rendir sus neumáticos amarillos para evitar un desastre y lograr otro podio en nuestro país, al acabar segundo por tercer año consecutivo.“Yo también pensaba que no iban a durar esos medios, pero he intentado pilotar como tú, Jenson”, le dijo a Button, en señal de respeto. Cada vez que aparecía en el festejo y el podio, la afición enloquecía y lo aclamaba.

