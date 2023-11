Se Registra Fuerte Incendio Cerca de Termoeléctrica en Acolman

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Se registra fuerte incendio en la carretera Texcoco-Lechería, afectaciones vialesHasta el momento no se tienen reportes de personas heridas, cuerpos de emergencia se dirigen hacia la zona afectada

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO: Fuerte incendio consume fábrica en Acolman, EdomexLa columna de humo se aprecia desde varios puntos de esa región del Valle de México

MILENIO: Se registra incendio de tular en la zona sur de TamaulipasFamilias que residen en los márgenes de la laguna, señalan se trata de estrategias que implementan los mismos pescadores para movilizar a las especies marinas.

MILENIO: Se registra percance vial e incendio de vivienda en la región TulaAccidentes en la región Tula dejan personas lesionadas, también se registró una muerte

HERALDODEMEXICO: VIDEO: Tráiler es consumido en un fuerte incendio en el Arco Norte y genera caos vialEl incidente se suma a la parálisis que sufrió el transito en la autopista desde el pasado lunes

EXPPOLITICA: Rumbo al 2024, Claudia Sheinbaum aventaja a Xóchitl Gálvez por 18 puntosSegún una encuesta de El Financiero, la exjefa de gobierno también registra una opinión positiva que alcanza 46%, mientras que la senadora registra 30%.

