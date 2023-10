Se prepara un especial tributo a Matthew Perry

¡Te lo mereces! En una conmovedora despedida al comediante, Matthew Perry, Nick at Nite transmitirá un especial tributo titulado Matthew Perry: Thanks for Being a Friend el domingo 29 de octubre a las 10 p. m., hora del Este. El homenaje incluirá entrevistas nunca antes vistas con el querido actor, momentos detrás de escena del set de la icónica serie Friends y destacados momentos de la carrera de Perry, que dejó una huella imborrable en la exitosa comedia de NBC.

La noticia de la partida de Matthew Perry, a quien vimos por última vez en Friends: The Reunion - 76%, fue un shock para el mundo del entretenimiento. El actor fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, sumido en un jacuzzi, según confirmaron las fuentes policiales a Los Angeles Times (vía Variety). Perry, cuya carrera despegó gracias a su papel en Friends, deja un legado importante en el mundo de la comedia y el entretenimiento.

Los creadores del aclamado show, junto con el productor ejecutivo Kevin Brightt, emitieron una emotiva declaración conjunta después de conocer la noticia del fallecimiento de Perry. En su comunicado, expresaron el profundo impacto que Perry tuvo en sus vidas y en la serie: "Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. headtopics.com

Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado.

Los creadores de la serie que tiene lugar en dos apartamentos vecinos en el edificio donde viven Monica y Chandler, así como en la cafetería Central Perk, también compartieron su amor y condolencias con la familia y amigos de Perry: "Enviamos todo nuestro amor a su familia y amigos. Éste es realmente aquel en el que nuestros corazones están rotos". headtopics.com

