Se está trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia de Demon Slayer

Las filtraciones en el mundo del videojuego están a la orden del día, pues hace nada se habló de un nuevo juego de la franquicia de, y ahora, una persona conocida bastante conocida de la industria, ha dado otro mensaje que puede llamar la atención.

Este se relaciona con ni más ni menos que con la franquicia más popular del momento si hablamos de anime, claramente nos referimos ade Twitter, ya se está trabajando en un nuevo videojuego de la franquicia, pero no será como el que llegará estilo, el cual abarca la primera temporada de la serie. Aunque el juego no tuvo las mejores puntuaciones cuando se lanzó hace un par de años, las ventas dieron un contraste interesante, por lo que seguir con esta historia en el formato de juego tiene sentido. Demon Slayer: The Hinokami Chronicles es un videojuego de acción y aventuras basado en el popular manga y anime “Kimetsu no Yaiba” (también conocido como “Demon Slayer”). Fue desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Aniplex

