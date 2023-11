SAT, hasta por debajo de las tumbas

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.REGISTRARME

EL_UNIVERSAL_MX: SHCP, sin puente ni calaveritaDesbalance

MILENIO: SAT supervisará el suministro de combustibles y obligará a gasolineros a invertir en tecnologíaLas empresas del sector gasolinero se verán obligadas a invertir en tecnología, ante la disposición del SAT de controlar suministros para venta y distribución.

ENSEDECIENCIA: SAT: entérate si debes pagar o no impuestos al recibir una herenciaEs normal que cuando se recibe una herencia, ya sea mediante bienes materiales o en efectivo, nos entre la duda de si es necesario pagar impuestos o dar aviso a las autoridades fiscales de nuestro …

HERALDODEMEXICO: SAT: estos son los depósitos en efectivo exentos de vigilancia y libres de cargos fiscalesLa dependencia aclara cualquier duda sobre los movimientos bancarios que se hacen con el efectivo

MILENIO: Jalisco participará en sorteo del SAT para retribuir a compradores durante el Buen FinCompras de Jalisco participarán en sorteo del SAT para retribuir a personas que compren durante el Buen Fin

EL ECONOMISTA: Eficiencia recaudatoria del SAT crece 29%, al cierre del tercer trimestre: HaciendaTambién aumentó la rentabilidad de la fiscalización al ubicarse en 192.9 pesos por cada peso invertido.

