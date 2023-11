Sarah Jessica Parker y su estilo único

Sarah Jessica Parker es una de las mujeres más icónicas de Hollywood. No sólo por las grandes faldas de tul que ama llevar cuando promociona las nuevas temporadas de la serie ‘And Just Like That…’, sino también en su vida privada. Cuando está fuera de cámara, Sarah Jessica Parker ama llevar zapatos de tacón de Manolo Blahnik desparejados, y collares vintage que anuda alrededor de los tirantes del sujetador.

Sin duda, estos pequeños guiños se sienten como si añadiera un ‘xoxo’ luego de armar cada look. Una firma personal y un distintivo en un mundo que busca la aburrida uniformidad. ¿Cómo llevar un vestido negro con tacones brillantes como Sarah Jessica Parker? ‘Las cosas pequeñas y caprichosas suelen ser las más enriquecedoras’, confesó hace hace poco la actriz, Y no podríamos estar más de acuerdo. Son esos pequeños gestos y trucos de estilo los que nos hacen decir, ‘sí, en efecto, es un look digno de SJP’. Esta actitud ha hecho que Sarah Jessica se incline cada vez más por la moda romántica, digna de un libro de cuentos de hadas, en sus más recientes apariciones pública

