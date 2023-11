Santos Laguna cae 1-3 ante Mazatlán FC en el Estadio El Encanto

Fue el gol 11 para el colombiano y para los albiverdes fue resultado de su insistencia, de haberse ordenado sin desesperarse, trabajando bien los tiempos y con mayor control en el medio campo, donde Cervantes y Aquino se coordinaron para evitar que Mazatlán construyera sus avances con libertad.Al 36' Alan Cervantes se animó a pegarle desde afuera del área, una pelota a ras de campo que estrelló en la base del poste.

