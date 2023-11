Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el jueves 2 de noviembre?

Durante varios siglos, la Iglesia Católica consideraba que estas personas, así como aquellas que no habían recibido el bautismo, estaban en un lugar especial, llamado Purgatorio, donde esperaban el Juicio final. A ellos y a los antepasados que siguieron las pautas de la religión está dedicada la solemnidad de loslos Fieles difuntos son todas las personas que han muerto

, desde Adán, con la esperanza en la resurrección y la limpieza de sus pecados y sus faltas, siempre con la mediación de Cristo. Casi desde el principio del cristianismo, la oración para las personas que han fallecido es una parte importante de la liturgia. De acuerdo con San Gregorio, los muertos ya no pueden hacer nada en su favor para ganar un lugar en el cielo, por lo queLa fe en la resurrección es clave en el cristianismo. Foto: Wikimedia Commons

“El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que”, señala el Papa Francisco en palabras retomadas por ACI, la agencia oficial de El Vaticano.rezar por el perdón de las almas de quienes han fallecido

, mientras que se hagan actos de caridad en nombre de aquellas ánimas que murieron sin ser bautizadas o conocer la palabra de Dios, para que en su infinita bondad les dé una segunda oportunidad.

