Santa Fe: “Que porque no dejé pasar su coche me golpeó con el puño en la cara”

. El incidente ocurrió este martes por la mañana, pasadas las 7 horas y el argumento del golpeador fue “porque no lo dejé pasar”.

producto del golpe y sobre la imagen la mujer explica que todo por no dejar que el conductor del otro vehículo se metiera en el tráfico. El texto termina pidiendo que todos tengan mucho cuidado al manejar.

María Teresa Ealy expresó en su posteo compartido en X que por increíble que parezca eso le ocurrió a su amiga y que solo levantando la voz se evitará que la violencia siga siendo la respuesta. De igual forma pidió compartir en redes lo ocurrido para que todos aquellos, quienes como el hombre agresor de Santa Fe, dejen de creer que tienen el derecho de pasar y golpear a quien tengan enfrente sin consecuencias y que piensen dos veces antes de volver a hacerlo.De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2023 suman un total de 471 asesinatos de mujeres investigados como feminicidios.

