San Ángel, pueblo originario que preserva la tradición del Día de Muertos

A él también llegan personas de colonias aledañas, como Chimalistac, Barrio de Loreto y del Pueblo de Tizapán San Ángel, que lo recorren y por momentos quedan anonadadas con la estampa visual que el inmueble les regala en esta época del año.

Hileras de figuras de papel picado de colores ondean al ritmo del pregón de los comerciantes y los marchantes buscan el mejor precio de los ingredientes para guisos que esta noche y la de ayer, brinda.

En el emblemático Mercado de las Flores se siente la humedad por las plantas que constantemente son rociadas con agua por los vendedores que las ofrecen frescas a quienes estacionan sus autos unos minutos sobre la Avenida Revolución para comprar girasoles, dalias, terciopelo y, claro, el cempasúchil que llevarán a los cementerios.

Cierto es que en una pequeña parte de este pueblo originario perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón, se encuentran butics de marcas de prestigio, restaurantes de renombre y algunas zonas residenciales, pero éstas, dicen algunos vecinos, son la minoría y no representan para nada a los barrios populares que se obstinan a no claudicar ante ello.

