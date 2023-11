Samuel García ya tiene fecha para dejar el cargo; continúa pelea con el congreso

"Es oficial, se va el gobernador a una campaña para la Presidencia de la República, debe de estarlo haciendo ya el día 12 de noviembre. Se va el 12 de noviembre para la campaña", anunció.Samuel García aprueban licencia para carrera presidencial; el panista Arturo Salinas será gobernador interinoNavarro dijo sin embargo que todo eso, lo de la licencia previa, se analiza.

Sostuvo que ese posible veto está dentro de la agenda de lo que se puede hacer. El funcionario asistió alSe mueven las piezas del tablero, titular del SESNS buscará ser senadorasolicitará licencia al cargo para buscar ser candidata al senado de Morena, por Nuevo León.

"Yo les platico que sí, sí me voy inscribir para aspirar a la candidatura a ser Senadora por el Estado de Nuevo León. Me interesa el futuro de Nuevo León, me interesa trabajar por Nuevo León.

Aunque no precisó la fecha de solicitud de licencia, señaló que en los próximos días y añadió que hoy se abre laLa funcionaria rechazó comentar sobre el asunto del gobernador interino, del enfrentamiento del gobernador Samuel García y la oposición, y de su licencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Samuel García ya puede apuntarse como precandidato a la Presidencia: Javier NavarroEl secretario general de Gobierno afirmó que el Samuel García ya puede registrarse el próximo 12 de noviembre como pre candidato de Movimiento Ciudadano.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: PAN de Nuevo León desea que Samuel García gobierne por seis añosEl dirigente estatal panista, Hernán Salinas Wolberg, mencionó que se eligió un gobernador por el periodo completo y no alguien que busque otro cargo.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Samuel García presenta imagen para la conmemoración de los 200 años de Nuevo León“Tenemos mucho que celebrar y sentirnos orgullosos como neoloneses", destacó el gobernador

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

PROCESO: Samuel García pide al Tribunal Electoral que le permita imponer al interinoEl gobernador de Nuevo León acusa al Congreso local de crear una “estrategia sistemática criminal organizada” para obstaculizar sus derechos

Fuente: proceso | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Samuel García impugna designación de Arturo Salinas como gobernador interino de Nuevo LeónEl aspirante presidencial del partido naranja recurrió ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral federal

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

MILENIO: Samuel García confirma que no habrá trasvase de presa 'El Cuchillo' a TamaulipasEl gobernador destacó que el derecho humano al agua es más importante.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕