Samuel García dice que Mariana Rodríguez ya le dio permiso para contender por Presidencia

Tras realizar un recorrido por la plata potabilizadora de agua de San Roque, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró, entre risas, que su esposa Mariana Rodríguez ya le dio permiso para contender por la Presidencia de la República.

No obstante, adelantó, ella también podría contender por un cargo de elección popular en el 2024. ¿Si le dió o no le dió permiso Mariana? Se le cuestionó por parte de la prensa.'Ya, y se me hace que ella también va a contender', respondió.¿Por la senaduría? Se insistió.'Ahí les digo el lunes, tranquilos', contestó.¿Pero si va a la Presidencia?'Vamos a valorarlo', respondió Samuel.

