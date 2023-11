Samuel García amplía el asueto por Día de Muertos; docentes y estudiantes descansarán el 3 de noviembre

, sometiera a votación dar el viernes de 3 noviembre como día festivo debido a que, dijo, los maestros del estado se lo habían pedido"encarecidamente". A través de su cuenta de X, García anunció que"Nuevo León ha hablado".

"Junto a la Secretaría de Educación decidimos ampliar el asueto el 2 y 3 de noviembre para las y los docentes y estudiantes de Educación Básica", escribió.Finalmente, agregó que este puente por Día de Muertos será para que las niñas y niños de Nuevo León convivan con sus familias y celebren las tradiciones mexicanas.

Además, la publicación está llena de comentarios positivos hacia la propuesta del puente, ya que así las familias podrán disfrutar de esta tradición.

