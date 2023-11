Salud gasta millones en sus sedes; en Acapulco por Otis y en CDMX la harán Centro Cultural

Sobre la avenida Costera Miguel Alemán, donde se encuentra ubicada, quedaron la mayoría de ellos, otros estaban colgando del techo. Algunos fueron a dar a la playa. El viento rompió varios cristales y daños artículos y equipo de oficina ubicado a su interior por la filtración de agua originada por el huracán que alcanzó rachas de más de 270 kilómetros por hora.

De acuerdo con trabajadores del inmueble, la dependencia ha pedido a algunos empleados regresar a sus áreas centrales de trabajo mientras se realizan las evaluación y remodelaciones necesarias. El personal de protección civil revisará las columnas del inmueble, así como paredes y techos, y se estiman daños en la base, así como en los pilares., se estima en una inversión inicial de 343 millones de pesos, así como gastos de mantenimiento por 10 años, valuados en otros 507 millones de pesos.

A esas valuaciones se suma la de reinversión en equipo tecnológico, todo lo que se necesita para que se tenga dentro un museo, lo que asciende a 18.6 millones de pesos.como un Monumento Artístico. El mismo cuenta con murales de Diego Rivera en su interior, mismos que sufrieron daños en ely que fueron restaurados por el Centro de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

