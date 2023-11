Sale Fernández Noroña a apuntalar el triunfo de Rocío Nahle para Veracruz

- El vocero de Claudia Sheimbaun dice que en los otros 8 estados ganan varones; en la CDMX impondrían a mujerEl único lugar donde una mujer va ganando la encuesta, es Veracruz, aseveró Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías de Claudia Sheimbaum, al referirse a los posibles resultados de la medición para encabezar la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz.

A través de un mensaje en vivo denominado “Plan de Rescate” y el cual fue transmitido este mismo miércoles, Fernández Noroña hizo referencia a los 9 Estados que se encuentran en medición y adelantó que cuáles podrían ganar hombres.

En este sentido, dejó en claro que no conoce las encuestas, pero dijo que tiene la impresión de que en Puebla “las compañeras andan abajo”, por lo que señaló que es probable que gane la encuesta un hombre. Agregó que en la ciudad se México puede ser mujer debido a que tienen que postular a cinco.

“El único lugar, para que no se piense que estoy descalificando a Harfuch (Omar García) porque puede pasar en Morelos, puede pasar en Puebla si el resultado de las mujeres estuviera alto, aunque tengo la impresión que no es el caso. El único lugar donde una mujer va ganando la encuesta es Veracruz”, expuso.

Al referir que en Veracruz Rocío Nahle va a la cabeza, acotó que, de ahí en fuera, son hombres los que van arriba, por lo que habrá cuatro casos donde, aunque hayan quedado en segundo lugar, quedarán como coordinadoras. “Es un tema delicado”, aceptó Gerardo Fernández Noroña.

