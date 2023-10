Sale a la luz la verdadera razón por la que el Güero Castro no fue a la fiesta de compromiso de su hija Sofía

.no obstante, dentro de esa celebración que compartió a través de historias de Instagram,Angélica Riveraorganizando un evento especial para ello, y compartiendo en sus redes sociales algunas imágenes del momento, dondepor qué no estuvo con su hija acompañándola en este evento importante, descartando en todo momento algún conflicto familiar.

por qué no asistió su padre al compromiso dejando de lado los chismes y polémicas que se crearon en torno a estono estaba de acuerdo con el compromiso de su hija con el empresario, por ello no asistió al evento, no obstante, entre risas,“Mis papás están muy contentos, mi papá no pudo estar, no es cierto eso chismes de que no está de acuerdo con el matrimonio, claro que no, esos son puros chismes, mi papá quiere mucho a Pablo y está muy feliz por...

