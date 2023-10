'Sí se avisó con tiempo”: AMLO avaló la actuación de gobernadora de Guerrero sobre Otis en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sí se avisó con tiempo” de la llegada del huracán Otis, pero el impacto fue muy rápido y con magnitudes “mucho muy fuertes” y que no se esperaban, por lo que fue un hecho extraordinario, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador; también avaló la actuación del gobierno de Guerrero.

Está demostrado técnica, científicamente, pueden preguntar si son periodistas profesionales y no tendenciosos ni amargados, pregunten a los centros de control de huracanes, si no fue un fenómeno extraordinario, pregunten”, expresó.

Expuso el mensaje que envió en sus redes sociales que se publicó el martes 24 de octubre a las 20:25 horas y afirmó que además hubo perifoneo en la región para alertar del huracán. -¿En su opinión actuó bien el gobierno del estado después de que ustedes avisaron?, se le preguntó. headtopics.com

-Ah no, no es… todo el tiempo se estuvo informando pero no se imaginaban que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba.-No, se avisó, van a ver ahorita lo que puse. El mandatario federal leyó el mensaje de redes e indicó que fue aproximadamente a las 6 de la tarde, “todavía no entraba, pero miren este fue el reporte último que yo tuve, incluso antes porque esta imagen es de dos horas antes de que yo pusiera esto”.

Antes de leerlo, dijo, “como a las 8 de la noche, yo puse por eso un tuiter como a las 9, por qué no lo pones porque a lo mejor eso tampoco se sabe. Y también es muy importante el que tanto la gente como ya algunos establecimientos comerciales, turísticos ya tienen una mayor cultura, hay un desarrollo de la cultura de protección civil que debemos fomentarla, porque no había gente en las calles, todo esto que ayudó mucho, la gente se guardó”. headtopics.com

