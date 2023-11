Rubén Albarrán, de Café Tacvba, No Responde por su Hija, según Ofelia Medina

Sí me siento en la obligación de decir que Andrea merece ser tratada como un ser humano digno y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Ella está sufriendo porque es una situación dolorosa que él no reconozca a su niña ni a ellaYo tengo toda la confianza de que Rubén es un hombre consciente.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: Ofelia Medina asegura que Rubén Albarrán, de Café Tacuba, no cumple sus responsabilidades como padreLa actriz reveló que el integrante de Café Tacuba se casó con su sobrina; asegura que desde hace un tiempo se divorciaron y que el rockero ve por su hija

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: El mejor café según Profeco cuesta menos de 100 pesos en WalmartEs uno de los mejores calificados por el estudio de calidad elaborado por Profeco y su precio es muy accesible

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Aprovecha tu café y prepara este delicioso dalgona con whiskeyPara los amantes del café con un toque de alcohol, este drink esponjoso les encantará

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Este pueblito cerca de Xalapa tendrá Festival del Café con Pan. Aquí los detallesEn rueda de prensa fue presentado el festival, el cual, es relativamente nuevo comparado con otros festivales que ya están consolidados

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Reporte de la ONU pide a Rusia investigar ataque en Ucrania que mató a 59 civilesEl ataque contra un café en la aldea de Hroza el 5 de octubre fue uno de los más mortíferos desde que Rusia invadió Ucrania hace 20 meses

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: De la concha al churro; consumo de pan de dulce se eleva hasta 50% ante clima frío en La LagunaHistóricamente es el pan dulce lo que más se vende al disminuir las temperaturas, ya que es el que acompaña con un café o un buen chocolate.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕