Rubalcava: “estoy preparado para lo que venga si es democrático”

En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil señala que rumbo al proceso interno del Frente Amplio en la capital pedirá que sea un proceso democrático, en el que se elija a un perfil competitivo y conciliador —características con las que asegura que cumple— y no una simulación, y alista una gira por las 16 demarcaciones.

“Lo que se merece la ciudadanía es que los políticos estemos enfocados en trabajar y no en pelearnos, y yo creo que ese personaje, sin duda, puedo ser yo, pero lamentablemente, a veces, el que seas conciliador no les gusta, quieren la confrontación, y si pasa eso estaría perdiendo la ciudadanía, no estaría perdiendo el partido”, asevera.—El tema de seguridad. Ha sido una labor muy grande llegar a ser la alcaldía más segura de la Ciudad. headtopics.com

Al preguntarle si estas políticas pueden replicarse en la Ciudad, afirma que sí, por ejemplo, las políticas para mantener los bosques que ayudan al cuidado del agua. —Si trajeras a cualquiera de los alcaldes de oposición dirían que ha sido terrible, la verdad es que no, para mí no ha sido así. Hay una gran relación de coordinación con la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, actualmente con el jefe de Gobierno, Martí Batres, con los distintos secretarios; puedo resaltar que hay una coordinación extraordinaria”.

Rubalcava reconoce que durante los más de 10 años al frente de Cuajimalpa (la gobernó en tres ocasiones), le faltó trabajar más en movilidad o en la última parte del parque La Mexicana, pero, acota, sale de sus facultades como alcaldía. headtopics.com

