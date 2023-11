‘Rodadas de Terror’: Celebran Halloween e Infringen Reglamento de Tránsito

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: Alerta Gobierno de CDMX que habrá más ‘rodadas del terror’ hasta el 2 de noviembreDurante la última ‘rodada del terror’ se remitieron al corralón 89 motocicletas.

LARAZON_MX: En estas alcaldías CDMX hay mega rodadas de terror hoy 31 de octubrePara hoy martes 31 de octubre, varios grupos de motociclistas convocaron a mega rodadas de terror en 4 alcaldías CDMX; se dirigen hacia la comunidad Tres Marías, en el estado de Morelos

LEVELUPCOM: Fans celebran Halloween 2023 grabando todos los Pokémon de Kalos en calabazasSe usaron más de 100 de estas hortalizas y el resultado fue fantástico

LEVELUPCOM: Halloween: la vez que Junji Ito sembró el terror en PokémonEl reconocido mangaka tuvo una colaboración que dejó helados a los fans

HIPERTEXTUAL: 5 películas terror de culto para ver en Halloween (y dónde verlas)Algunas de las grandes películas de terror se han convertido en auténticas cintas de culto. Estas son las que más han influido en el cine.

HERALDODEMEXICO: Sinaloa vive un Halloween de terror: detenciones, apología del delito y pleitosLas autoridades no han dado a conocer la cifra de personas aprehendidas por estos hechos

