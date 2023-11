El empresario también tiene en marcha un plan de apoyo desde Quintana Roo."Conseguí un avión con la Marina, para llevar tres toneladas de víveres, tenemos 12 días para conseguirlos y mandarlos en un vuelo directo a Acapulco y estamos con los centros de acopio", explicó e hizo un llamado a llevar comida y lo necesario.

En 2005 Roberto Palazuelos estuvo atrapado durante una semana, al lado de su bebé de un año, por el huracán Wilma. "Estuve incomunicado, sin comida, luz ni agua, fue muy duro y por eso quiero apoyar a mis hermanos", expresó el empresario.

