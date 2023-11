Roban camión con mercancía en la carretera México-Puebla y lo abandonan en Texmelucan

Los hombres abandonaron al operador en el camino y este pudo llamar a emergencias para reportar el robo de su trailer en el cual, trasladaba mercancía aún no específica.Agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos y trasladaron al afectado ante el Ministerio Público para levantar su denuncia. A la par, los agentes boletinaron el vehículo, recibiendo más tarde un alertamiento de hallazgo.

