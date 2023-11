Ricardo Ferretti se une a ESPN México para el programa Futbol Picante

La televisión deportiva de paga tuvo un fichaje bomba. En ESPN México se lucieron con la llegada de Ricardo Ferretti para su programa estelar, Futbol Picante. Después de décadas dedicadas a la cancha, el entrenador brasileño toma aire fresco y ahora vivirá una nueva etapa junto a algunos de los periodistas más importantes del medio, liderados por José Ramón Fernández.El aventurarse a un nuevo capítulo puede generar nervios y emociones, incluso para alguien con una amplia trayectoria como él

. Hasta los más experimentados tienen la emoción de la primera vez.“Me siento el jugador novato, el que está esperando la oportunidad para debutar”, ejemplificó el Tuca antes de su debut en la mesa de análisis. “Estos nervios, esta ansia bonita que siente un jugador de futbol novato, y yo en este aspecto ahorita me siento un novato”.Y su deseo es que no sea debut y despedida, sino una carrera larga como la que tuvo como jugador (21 años) o como entrenador (32 años), un total de 53 años dedicados a las canchas.Fue a través de las relaciones que se generan en el mundo del futbol que Ferretti tuvo su invitación para unirse al equipo de expertos de la cadena televisiva de paga. Desde hace años se habían acercado a él, pero su trabajo en los banquillos se lo impedía… hasta ahora.“Muchas veces me han invitado a Mundiales, y yo naturalmente no tenía la posibilidad por el trabajo que hací

:

