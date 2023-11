Ricardo Cadena promete el bronce y admite frustración en México

,El estrtega señaló que, a pesar de quedarse en el camino ante Brasil, su equipo intentó por los medios disponibles el salir adelante, además de que se comprometió a portar medalla de regreso. ,'Bueno, que nos deja con la frustración de no poder acceder a la final, de pelear por el oro. Pero muy orgulloso de mis jugadores. Lucharon, pelearon hasta el final, nunca bajaron los brazos. Intentaron por diferentes medios, intentamos por diferentes maneras de parar al equipo. Es así el futbol, hoy nos toca irnos con esa frustración, pero estoy seguro y convencido de que no nos vamos a ir sin medalla'.

,México disputará el duelo por la medalla de bronce para continuar con una tendencia importante de Juegos Panamericanos consecutivos en donde el Tri varonil Sub-23 consigue presea. ,Además, Ricardo Cadena señaló que no ve que Brasil haya superado ampliamente a su equipo, aunque reconoció la falta de contundencia.

,'Duele siempre perder de la forma como sucede. Hoy particularmente considero que no fuimos superados en ningún momento por el adversario. Y bueno, el fútbol es caprichoso y si no logras convertir o no logras tener esa contundencia, pues también te juega a veces en contra. Hoy nada que recriminar a mis jugadores, estoy orgulloso de ellos y vamos por la medalla de bronce'.

