Retiran 14 armas de fuego a elementos de la policía de Teocaltiche

​Comisario no ha sido localizadoRespecto al comisario de Seguridad de Teocaltiche, Luis Humberto Beltrán, quién abandonó su cargo tras la revisión que se realizó a la corporación de seguridad del municipio, refirió que se encuentra ilocalizable y los temas en materia de seguridad se están trabajando con una persona del despacho de la Policía del municipio.

