Resumen Mazatlán 3-1 Santos | Jornada 15, Apertura 2023

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Así llegan Mazatlán y Santos Laguna a su encuentro de jornada 15 del Apertura 2023Este será un duelo clave en las aspiraciones de ambas escuadras en vías de obtener un lugar en la postemporada.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Mazatlán FC vs Santos Laguna EN VIVO Liga MX Apertura 2023 Jornada 15Santos, aún con esperanzas, espera hacer el milagro ante un Mazatlán que quiere dar la sorpresa

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Luis Amarilla Mazatlán Santos Jornada 15, Apertura 2023Ya lo vuelve a ganar el Mazatlán; los cañoneros recuperan la ventaja en El Encanto, luego de la anotación de Luis Amarilla en el tiempo agregado de la primera mitad

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Harold Preciado Mazatlán Santos Jornada 15 Apertura 2023Se empató el partido: Santos y Mazatlán igualan en el El Encanto, luego de que Harold Preciado sorprendiera a Hugo González, portero de los cañoneros

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Facundo Almada Mazatlán 1-0 Santos Jornada 15 Apertura 2023Se abrió el marcador en El Encanto; Facundo Almada puso el primer tanto del partido, para adelantar en la pizarra al Mazatlán frente a Santos en la Jornada 15 del Apertura 2023

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: Gol Josué Colmán Mazatlán Santos Jornada 15 Apertura 2023Josué Colmán sentenció el partido. Cuando Santos buscaba empatar el partido, el Mazatlán consiguió el tercero para su cuenta y así derrotar a Santos

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕