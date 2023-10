Resultados de la autopsia de Matthew Perry no son concluyentes

Matthew Perry, no son concluyentes, por lo que la causa de la muerte fue pospuestaEl actor fue encontrado la tarde del sábado. Las autoridades no encontraron indicios de ningún hecho delictivo y, según los primeros reportes, no fueron halladas drogas en el lugar.

El informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, dado a conocer por medios estadounidenses, señala que los resultados de las pruebas toxicológicasLa oficina del forense, no obstante, señaló que el cuerpo el actorLos paramédicos acudieron a la casa del actor la tarde del sábado, tras recibir una llamada al 911.

Reportan muerte de Matthew Perry, estrella de 'Friends'El famoso habría perdido la vida a los 54 años Leer más ⮕

Reportan la muerte de Matthew Perry, actor que dio vida a Chandler en 'Friends'De acuerdo con un prestigiado medio de comunicación, el actor se habría ahogado en una casa de Los Angeles; alcanzó la fama con su participación en la famosa sit-com Leer más ⮕

Reportan muerte de Matthew Perry, 'Chandler' en 'Friends'; esto es lo que sabemosLa información la dio a conocer TMZ. Leer más ⮕

Muere Matthew Perry, famoso por haber interpretado a Chandler Bing en 'Friends'De acuerdo a los reportes de TMZ, el afamado actor fue encontrado sin vida en un jacuzzi. Leer más ⮕

Murió Matthew Perry, quien dio vida a Chandler en la serie FriendsUn aparente ahogamiento sería la causa del fallecimiento, pero no hay más detalles sobre su muerte Leer más ⮕

Muere Matthew Perry, Chandler en 'Friends', a los 54 añosPeriodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano. Leer más ⮕