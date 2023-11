Rescatistas de México y Honduras, Sorprendidos por Devastación de Otis en Acapulco

Así no había visto. Es la primera vez, en la experiencia que hemos tenido, es una devastación, un desastre, una destrucción total de casi todo el puerto de Acapulco Desde la Administración del Sistema Portuario Nacional, ubicada en el centro de Acapulco, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Marina coordinan todos los esfuerzos y la ayuda humanitaria.Con 24.7 toneladas de ayuda humanitaria y equipo para el apoyo de la ASIPONA de Acapulco y el resto de la población civil que requiera ayuda.

Llegamos el domingo por la noche y la verdad es que nunca espere ver a Acapulco así como lo encontramos, parecía realmente zona de guerrabuzos, rastrean la bahía de Acapulco en busca de los desaparecidosLo primero que se hace es localizar la matrícula, el nombre del yate, dárselos a los mandos, para que ellos lleven un censo.

