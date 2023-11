Rescatistas Buscan a Marineros Desaparecidos en Acapulco

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Tras paso de 'Otis', familias buscan a desaparecidos en el mar con moto acuáticaEl peregrinar de estas familias se ha atizado con la falta de información sobre heridos que están en diversos hospitales de la zona.

MILENIO: Buscan a 18 extranjeros desaparecidos por impacto de huracán 'Otis', en AcapulcoLa gobernadora de Guerrero informó que se va ampliar la búsqueda.

PAJAROPOLITICO: “Una ola de 8 metros se tragó el barco y mi capitán desapareció”: Otis deja múltiples desaparecidos en el mar de AcapulcoFamilias buscan a marineros y a trabajadores de embarcaciones desaparecidos en el mar de Acapulco, luego del huracán Otis; exigen a las autoridades que los apoyen con diésel y un helicóptero.

FORO_TV: Rescatistas de México y Honduras, Sorprendidos por Devastación de Otis en AcapulcoNoticias de México y el mundo

MILENIO: Fuga de gas provoca evacuación y moviliza a rescatistas en Ciudad Judicial, PueblaDecenas de ciudadanos fueron evacuados de comercios, un hotel y agencias de automóviles, mientras que las labores continúan en el área.

EL_UNIVERSAL_MX: Conoce a Orly y Halley, los perros rescatistas que buscan a sobrevivientes en Acapulco tras el paso de 'Otis'Acompañados por sus manejadores, los binomios caninos que colaboraron en el sismo de Turquía brindarán 'toda la ayuda posible a familias afectadas' ahora en México

