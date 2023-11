Rescate de Acapulco: 4T pone apenas 16.8% más que envíos de remesas a Guerrero

11.- El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mantenimiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, se van a mejorar los 2 aeropuertos y otros servicios.13.

16.- La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopistaChilpancingo, así como la carretera federal, los 2 libramientos que conectan la costa grande con la costa chica de Guerrero, puentes y otras obras viales.y Coyuca será coordinada por Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.

18.

“Es importante decir, en lo general, que contamos con presupuesto, para financiar todas estas necesidades, estos programas, y que no los consideramos o no consideramos el destinar estos recursos como gasto, sino es una inversión, afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas", sostuvo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERIODICOCORREO: Sí hay paso para víveres a Acapulco, Guerrero: esto puedes enviar desde GuanajuatoEnrique Martínez, Jefe del Centro de Acopio Mundo Imperial, afirmó que sí hay paso hacia Acapulco para transportar víveres y ayuda humanitaria por la Autopista del Sol

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

FORO_TV: Confirman 46 Muertos tras Paso de Otis en Acapulco, GuerreroEvelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, confirmó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que 46 personas han muerto y 58 se encuentran desaparecidas tras el paso del huracán Otis en Acapulco

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Labora AT&T para restablecer servicios en Guerrero: el mayor reto es AcapulcoAT&T México reconoció que el área que representa mayor reto es Acapulco. Esto se informó en comunicado:

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Yates encimados, un barco chino perdido: se complica rescate en AcapulcoUna de las embarcaciones donde más personas murieron es el "Acá Rey"; el huracán causó la muerte de 20 de sus tripulaciones, mientras que más de 30 permanecen desaparecidos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Le dicen adiós al Tianguis Turístico 2024 en el puerto de Acapulco, GuerreroEl secretario de Turismo, Miguel Torruco, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acordaron que se debe buscar una nueva sede para el Tianguis Turístico México 2024; estaba previsto para el 11 de marzo

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Fiscalía de Guerrero descarta cuerpos sepultados bajo tarimas en Acapulco, tras reporte periodísticoFiscalía descartó que se encontraran los cuerpos de cinco personas sepultadas bajo tarimas en Acapulco, tras efectos del huracán Otis, como se señaló en un reporte periodístico en días pasados

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕