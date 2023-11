Renuncia de la junta directiva de OpenAI

A menos que se produzcan cambios profundos. Específicamente, piden la renuncia de la junta directiva y el retorno de Altman como CEO., jefe científico de OpenAI y sindicado como uno de los artífices de la salida de Sam Altman, se mostrara arrepentido de los eventos que se desencadenaron el último viernes. "Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta. Nunca tuve la intención de dañar a OpenAI.

Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para volver a unir la empresa", I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company."El proceso mediante el cual despidieron a Sam Altman y eliminaron a Greg Brockman de la junta directiva ha puesto en peligro todo nuestro trabajo y socavado nuestra misión y empresa. Su conducta ha dejado en claro que no tienen competencia para supervisar OpenAI", dice el texto.el propio Sutskever aparece como uno de los firmantes de la cart





