Renovación obligatoria de placas en el Estado de México

03/04/2024

En el Estado de México se llevará a cabo la renovación obligatoria de placas para los vehículos con más de 5 años de vida. Aquellos que no realicen este trámite quedarán fuera del padrón vehicular y no podrán circular de forma legal. Se impondrán multas y sanciones a los automóviles que no cumplan con esta renovación.

