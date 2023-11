Renán Barrera se registra como precandidato del PAN a la gubernatura de Yucatán

“Somos un partido ganador y lo más importante, un partido unido, hermanado por nuestro pasado y comprometido con nuestro futuro”reconoció que falta mucho por hacer porque todavía hay mucha desigualdad en YucatánA los panistas les pidió seguir haciendo equipo juntos a favor de la entidad“Les ruego que de antemano me comprendan que los próximos meses y años, voy a dedicarle toda mi energía y todo mi esfuerzo a nuestra tierra, a nuestro querido Yucatán.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Cecilia Patrón deja la secretaría general del PAN: busca la alcaldía de MéridaLa funcionaria pretende ser la sucesora de Renán Barrera

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: PAN proyecta que candidaturas del Frente Amplio para CDMX, Veracruz, Yucatán y Puebla sean para hombresIntegrantes del PAN señalan que avanzan en acuerdos por cada entidad en la que se renovarán cargos en 2024 , prevén postular a hombres y mujeres en la Ciudad de México por el principio de paridad

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

FORO_TV: Barrera Flotante en Río Bravo Invade Propiedad de Familia MexicanaNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MILENIO: Vida Gómez, diputada local de Yucatán, se registra para buscar la gubernatura por MCVida Gómez afirmó que harán historia, a pesar del gobierno panista en la entidad y los aspirantes morenistas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Vida Gómez va por la gubernatura de Yucatán con Movimiento CiudadanoLa diputada señaló que no hay que permitir que las manzanas podridas sigan ocupando espacios políticos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Retiran comodato de ambulancia utilizada como “cantina móvil” en Izamal, YucatánEl sábado por la noche, ciudadanos captaron que al interior del mencionado vehículo iban personas que ingerían bebidas alcohólicas

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕