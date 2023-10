Renán Barrera anticiparía su solicitud de licencia para buscar la gubernatura de Yucatán

hasta enero, Renán Barrera Concha declaró que lo estaría haciendo en los primeros días de noviembre para participar en la precampaña del PAN en búsqueda de la candidatura por la gubernatura.

El panista explicó que, de acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de“Vamos a ver cómo salen los términos de la convocatoria para poder participar en la precampaña que empieza el 5 de noviembre y los registros son el día 1 de noviembre, entonces la próxima semana tomaremos decisiones”, apuntó.

Renán Barrera señaló que, por convicción personal, solicitaría licencia de manera indefinida para poder participar en la precampaña de su partido. “La ley no me estaría obligando (a pedirla), pero me parece que lo correcto es dedicarle todo el tiempo y no distraer recursos ni mucho menos atención”, sostuvo. headtopics.com

El alcalde confesó que pudiera ser posible que deje el Cabildo de Mérida al finalizar el Festival de las Ánimas e inaugure varias obras que están en construcción, como el Corredor Gastronómico. Como se recordará, hace unas semanas Renán Barrera fue designado como coordinador del Equipo Yucatán del PAN tras salir favorecido en las encuestas, por lo que sería su virtual candidato a la gubernatura en 2024.

