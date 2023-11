Remesas hilan 41 meses al alza; estos son los cinco estados con mayor recepción

En septiembre, se registraron 13.9 millones de operaciones para el pago de las remesas en México, lo que significa un aumento de 9.1% a tasa anual, mientras que la remesa promedio se ubicó en 403 dólares, es decir, un alza del 2.0% anual.

Para el cierre de 2023 se estima que cada una de estas entidades podría llegar a acumular un flujo anual de 5 mil 400 millones de dólares. Chiapas se mantiene como la cuarta entidad federativa con más remesas, con 3 mil 246 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, impulsado por un rápido crecimiento de este flujo en los últimos 4 años. En la quinta posición se ubica el Estado de México con 3 mil 229 millones de dólares.

“La inserción de emigrantes oriundos de Chiapas y la migración de tránsito que atraviesa ese estado son los principales motivos que explican este fuerte crecimiento en las remesas”, explicó.Por su parte, el Banco Base señaló que para 2024 se espera un crecimiento de 8% en las remesas ante un crecimiento sólido en el PIB de Estados Unidos, alrededor de 2.2%.

El análisis advirtió que septiembre fue el onceavo mes consecutivo que se observa una caída anual del poder adquisitivo de las remesas en 8.03% anual.

